Экс-чиновник Росреестра сбежал из суда в Петербурге
Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян скрылся из здания Кронштадтского районного суда. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.
Инцидент произошел, когда суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о его заключении под стражу по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Авакян в этот момент покинул здание и исчез, после чего был объявлен в розыск.
В суд его доставил конвой военной полиции. Ранее производство по делу временно приостановили в связи с заключением Авакяном контракта с Минобороны для участия в спецоперации на Украине.
Однако после расторжения контракта из-за уклонения от отправки на СВО ходатайство о возобновлении процесса вновь поступило в суд, передает «Радиоточка НСН».
