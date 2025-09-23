Экс-чиновник Росреестра сбежал из суда в Петербурге

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян скрылся из здания Кронштадтского районного суда. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Инцидент произошел, когда суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о его заключении под стражу по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Авакян в этот момент покинул здание и исчез, после чего был объявлен в розыск.