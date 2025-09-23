ЕС пообещал отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году
Евросоюз намерен полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.
Она подчеркнула, что Брюссель и Вашингтон договорились ускорить шаги по сокращению доходов России от продажи нефти и газа. По ее словам, обсуждались также недавние инциденты в Эстонии и Польше, связанные с вопросами безопасности, отмечает RT.
ЕС готовит 19-й пакет санкций, который предусматривает запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и дальнейшее снижение зависимости от российских ископаемых источников энергии.
Евросоюз пытается сократить доходы России от продажи нефти и газа. Для этого вводятся не только запрет на импорт топлива, но и санкции против компаний и судов, которые занимаются его перевозкой, передает «Радиоточка НСН».
