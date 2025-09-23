ЕС пообещал отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году

Евросоюз намерен полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что Брюссель и Вашингтон договорились ускорить шаги по сокращению доходов России от продажи нефти и газа. По ее словам, обсуждались также недавние инциденты в Эстонии и Польше, связанные с вопросами безопасности, отмечает RT.

Премьер Словакии назвал отказ ЕС от российских энергоносителей самоубийством

ЕС готовит 19-й пакет санкций, который предусматривает запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и дальнейшее снижение зависимости от российских ископаемых источников энергии.

Евросоюз пытается сократить доходы России от продажи нефти и газа. Для этого вводятся не только запрет на импорт топлива, но и санкции против компаний и судов, которые занимаются его перевозкой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:НефтьГазРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры