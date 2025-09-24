Мать-наркоманка из Саратовской области скуривала «солями» своего 9-летнего сына
В Саратовской области мать-наркоманка скуривала «солями» своего 9-летнего сына, сообщает Telegram-канал Readovka.
В настоящее время ребенок лечится в «рехабе» после трех передозировок. Женщина с тяжелой наркозависимостью решила приобщить своего сына к курительным «солям». Она выдувала опасный дым в лицо ребенку. На опубликованных видеокадрах видно, как у мальчика случилось наркотическое опьянение. Женщина уже находится в тюрьме по статье «за растление малолетнего».
Когда мальчик с зависимостью попал к бабушке, то родственники никак не смогли помешать ему употреблять наркотики. Находясь у родственников, ребенок успел пройти через три передозировки. Сейчас он находится в государственном наркодиспансере, а после лечения его планируют направить в интернат.
