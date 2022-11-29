Чиновник администрации США попался на краже чемодана
Советник по ядерной безопасности администрации президента США Сэм Бринтон попался на краже чемодана. Трансгендерного чиновника обвинили в краже багажа с женской одеждой. Как пишет New York Post, инцидент произошел в аэропорту Миннеаполиса.
На видео с камер наблюдения зоны прилёта видно, как Бринтон забирает чужой чемодан, снимает с него бирку и покидает аэропорт. Обратившаяся в полицию потерпевшая подтвердила, что на видео именно её багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана вместе с содержимым составляет около 2,3 тысячи долларов.
Несмотря на то, что полицейские вычислили ЛГБТ-чиновника, он не сразу признался в том, что забрал чужой багаж. После того, как ему были предъявлены неоспоримые доказательства, Бринтон сказал, что взял чужой багаж случайно, «из-за нервного истощения». Как уточняется в статье, свою ошибку он якобы осознал только в отеле. После «стал нервничать» и спрятал содержимое багажа.
По данным издания, сам инцидент произошёл ещё 16 сентября, но хозяйка чемодана до сих пор не получила свои вещи. Теперь по делу Бринтона назначено судебное слушание, которое должно состояться 19 декабря. В случае признания вины, чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в 10 тысяч долларов. Сейчас он отправлен в отпуск.
Как уточняет РИА Новости, Сэм Бринтон является заместителем помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США. Он считается первым открытым гендерфлюидным сотрудником в американском правительстве и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду. О его успехах в области утилизации отработанного топлива и отходов не сообщается.
Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД этой страны после публикаций в соцсетях посольства информации про закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
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