Чиновник администрации США попался на краже чемодана

Советник по ядерной безопасности администрации президента США Сэм Бринтон попался на краже чемодана. Трансгендерного чиновника обвинили в краже багажа с женской одеждой. Как пишет New York Post, инцидент произошел в аэропорту Миннеаполиса.

На видео с камер наблюдения зоны прилёта видно, как Бринтон забирает чужой чемодан, снимает с него бирку и покидает аэропорт. Обратившаяся в полицию потерпевшая подтвердила, что на видео именно её багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана вместе с содержимым составляет около 2,3 тысячи долларов.