В Совфеде поддержали пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал пакет законов, предусматривающих запрет пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Совфед рассмотрит данный пакет законов на заседании 30 ноября, сообщает РИА Новости.

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Запрет коснётся интернета, книг, кинофильмов, СМИ и рекламы. За пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, смены пола и педофилии в стране будут введены штрафы до 10 миллионов рублей.

Госдума приняла закон 24 ноября. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение позволит защитить наших детей и будущее страны от «тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектыЛГБТСовет Федерации РФ
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