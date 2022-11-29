В Совфеде поддержали пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал пакет законов, предусматривающих запрет пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Совфед рассмотрит данный пакет законов на заседании 30 ноября, сообщает РИА Новости.
Запрет коснётся интернета, книг, кинофильмов, СМИ и рекламы. За пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, смены пола и педофилии в стране будут введены штрафы до 10 миллионов рублей.
Госдума приняла закон 24 ноября. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение позволит защитить наших детей и будущее страны от «тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».
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