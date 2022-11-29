В Совфеде поддержали пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ

Запрет коснётся интернета, книг, кинофильмов, СМИ и рекламы. За пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, смены пола и педофилии в стране будут введены штрафы до 10 миллионов рублей.

Госдума приняла закон 24 ноября. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение позволит защитить наших детей и будущее страны от «тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».

