«Атака на толерантность?»: МИД Канады вызвал посла России

По данным канадских СМИ, вызов посла связан с публикациями в соцсетях посольства, касающимися закона о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в Оттаве сочли «атакой на канадские ценности и толерантность».

Ранее эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева рассказала на пресс-конференции в НСН, кого затронет данный закон.

