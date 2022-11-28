«Атака на толерантность?»: МИД Канады вызвал посла России

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД этой страны.

Степанов уточнил РИА Новости, что посетит внешнеполитическое ведомство в понедельник вечером.

Юмашева рассказала, кого затронет закон о запрете пропаганды ЛГБТ

По данным канадских СМИ, вызов посла связан с публикациями в соцсетях посольства, касающимися закона о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в Оттаве сочли «атакой на канадские ценности и толерантность».

Ранее эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева рассказала на пресс-конференции в НСН, кого затронет данный закон.

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ТЕГИ:Российское ПосольствоЛГБТКанада
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