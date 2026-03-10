От нового верховного лидера Ирана ждут «войны до последнего»
Реакция на назначение нового верховного лидера Исламской республики подтверждает, что ставка Дональда Трампа на раскол среди элит Ирана не оправдалась, сказала НСН Евдокия Добрева.
Сейед Моджтаба Хаменеи на посту верховного лидера исламской республики скорее будет заинтересован в военном ответе США и Израилю, чем в переговорах, заявила в беседе с НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Второй сын погибшего верховного правителя Ирана Али Хаменеи 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером исламской республики. После объявления этой информации на улицы вышли толпы ликующих иранцев. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что ему сначала нужно получить одобрение Америки. Добрева заметила, что Сейед Моджтаба Хаменеи имеет поддержку в военных кругах Ирана.
«Сейед Моджтаба Хаменеи в основном не был публичной фигурой, держался в тени. Тем не менее он обладает определенным влиянием и сторонниками в военных кругах. В частности, он занимался неофициальным координированием действий КСИР от своего отца. Также в истории Ирана он известен и тем, что неофициально поддерживал в 2009 году Махмуда Ахмадинежада и активно принимал участие в подавлении протестного движения, координируя действия КСИР и народного ополчения "Басидж"», - рассказала она.
Как отметила собеседница НСН, текущие событие демонстрируют, что расчет Трампа на раскол внутри Ирана не оправдался.
«Всегда есть несогласные с властью. В январе мы видели, что общество в Иране неоднородно. Думаю, сейчас на фоне вероломной агрессии против страны скорее происходит консолидация. Многие в условиях внешней угрозы понимают, что война является навязанной и неизбежной. Сам Али Хаменеи когда-то высказывался против династийности. Сначала продвигал кандидатуру сына, как преемника, а в последние годы наоборот говорил, что против его назначения. Принцип династийности противоречит основам Исламской республики, которая свергла монархию. Там на всех уровнях есть электоральная составляющая. Были определенные "за" и "против" кандидатуры Сейед Моджтаба Хаменеи, но, наверное, сейчас принято решение пойти по более жесткому пути. Потому и человека выбрали наиболее мотивированного вести войну до последнего», - объяснила Добрева.
По ее словам, с новым верховным лидером Иран, наиболее вероятно, будет более активно защищать и отстаивать свои интересы.
«Перед смертью Али Хаменеи Трамп его демонизировал, говоря, что он чудовищный, консервативный угнетатель своего народа. На самом деле он был довольно прагматичным политиком, особенно в последние годы. Переговоры с США, попытки заключения ядерной сделки не были бы возможны без его воли. Сейчас Иран уже открыто сообщает, что больше не сядет за стол переговоров. Трамп заявлял своей целью смену власти в Тегеране. Удалось, но ничего хорошего самому Трампу это не сулит. Помимо личных мотивов нанести возмездие США и Израилю за погибших родственников, Сейед Моджтаба Хаменеи и на уровне своего бэкграунда представляет ультраконсервативные круги и военных. Военные хотят войны, а не дипломатии. При нем Иран скорее будет более активно защищаться, отстаивать свои интересы в регионе», - уточнила она.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», на деле оказалась «Эпической ошибкой». По его словам, через девять дней после начала операции нефть подорожала в два раза, также «до небес» вздетает стоимость всех товаров потребления, напоминает «Радиоточка НСН».
