По ее словам, с новым верховным лидером Иран, наиболее вероятно, будет более активно защищать и отстаивать свои интересы.

«Перед смертью Али Хаменеи Трамп его демонизировал, говоря, что он чудовищный, консервативный угнетатель своего народа. На самом деле он был довольно прагматичным политиком, особенно в последние годы. Переговоры с США, попытки заключения ядерной сделки не были бы возможны без его воли. Сейчас Иран уже открыто сообщает, что больше не сядет за стол переговоров. Трамп заявлял своей целью смену власти в Тегеране. Удалось, но ничего хорошего самому Трампу это не сулит. Помимо личных мотивов нанести возмездие США и Израилю за погибших родственников, Сейед Моджтаба Хаменеи и на уровне своего бэкграунда представляет ультраконсервативные круги и военных. Военные хотят войны, а не дипломатии. При нем Иран скорее будет более активно защищаться, отстаивать свои интересы в регионе», - уточнила она.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», на деле оказалась «Эпической ошибкой». По его словам, через девять дней после начала операции нефть подорожала в два раза, также «до небес» вздетает стоимость всех товаров потребления, напоминает «Радиоточка НСН».

