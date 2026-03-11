Богомаз: По Брянску выпустили семь ракет Storm Shadow

ВСУ накануне ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, при атаке погибли шесть человек, пострадали 42, при этом 29 раненых, включая одного несовершеннолетнего, госпитализировали.

«Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в... федеральные медицинские центры», - написал Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пожарные завершили работы по ликвидации возникшего при ракетном ударе возгорания. Движение пассажирского и личного транспорта осуществляется штатно.

После атаки власти Брянской области объявили 11 марта днем траура.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по гражданскому населению в Брянске, и призвала Секретариат ООН отреагировать на трагедию, пишет Ura.ru.

