Глава ФИФА: Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в том числе в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Он отметил, что встретился с Трампом для обсуждения подготовки к турниру.
«Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране. В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут, и она сможет принять участие в турнире», - сообщил Инфантино в соцсетях.
По его словам, такое событие как чемпионат мира необходимо, чтобы «объединить людей».
Мировое первенство по футболу пройдет 11 июня-19 июля в США, Канаде и Мексике, напоминает Ura.ru. Сборная Ирана должна сыграть в группе G вместе с командами из Бельгии, Египта, Новой Зеландии.
