В Пермском крае беспилотники атаковали промышленное предприятие
11 марта 202610:30
Дроны атаковали предприятие в городе Губаха в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет... беспилотников», - написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал. Угрозы безопасности жителей нет.
Ранее в Севастополе было сбито девять воздушных целей, из-за ударов получили повреждения склад строительных материалов, несколько частных домов и автомобилей, пишет 360.ru.
