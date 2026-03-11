В Пермском крае беспилотники атаковали промышленное предприятие

Дроны атаковали предприятие в городе Губаха в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет... беспилотников», - написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал. Угрозы безопасности жителей нет.

Ранее в Севастополе было сбито девять воздушных целей, из-за ударов получили повреждения склад строительных материалов, несколько частных домов и автомобилей, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиПермский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры