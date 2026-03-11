В Пермском крае беспилотники атаковали промышленное предприятие

Ущерб для бизнеса Москвы из-за отключений мобильного интернета достиг 5 млрд руб. В Москву эвакуируют девять человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск Начало активности клещей в России ожидается в конце марта Московские предприятия увеличили производство современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы Курьер мошенников задержан после обмана подростка в Москве на 5 млн руб. В столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью