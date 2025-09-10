Беспорядки в Париже перерастут в насилие и погромы по всей стране, так как это часть национальной идентичности, рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с НСН.

Во Франции начались масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем все». Участники беспорядков выступают против бюджетного плана бывшего премьер-министра Франсуа Байру — уже четвертого главы правительства при президенте Франции Эммануэле Макроне за последний год, подавшего в отставку. Как уточняет BFMTV, столкновения с полицией произошли возле школы Элен-Буше в Париже. Там протестующие переворачивали мусорные баки и бросали в полицейские машины, устраивали поджоги. Федоров подчеркнул, что легко ситуация не разрешится.