«Куда ни плюнь - проблемы»: Погромы во Франции продолжатся забастовкой профсоюзов
Общенациональные протесты во Франции пойдут по привычному сценарию: новому премьер-министру грозит вотум недоверия в самом начале работы, заявил НСН Сергей Федоров.
Беспорядки в Париже перерастут в насилие и погромы по всей стране, так как это часть национальной идентичности, рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с НСН.
Во Франции начались масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем все». Участники беспорядков выступают против бюджетного плана бывшего премьер-министра Франсуа Байру — уже четвертого главы правительства при президенте Франции Эммануэле Макроне за последний год, подавшего в отставку. Как уточняет BFMTV, столкновения с полицией произошли возле школы Элен-Буше в Париже. Там протестующие переворачивали мусорные баки и бросали в полицейские машины, устраивали поджоги. Федоров подчеркнул, что легко ситуация не разрешится.
«Сегодня уже началась общенациональная манифестация. Крайне левые планировали всеобщую забастовку, но пока она еще не началась. Протест идет по обычному сценарию: радикалы присоединяются к недовольным, будет битье витрин, драки с полицией, поджоги. Следующий удар для правительства нанесут профсоюзы, которые проведут свою забастовку 18 числа. Но это часть французской политической культуры. Люди реально недовольны падением покупательной способности, преступностью, плохим образованием, проблемами со здравоохранением. Куда ни плюнь, везде проблемы», — отметил он.
По словам эксперта, у страны множество внутренних проблем, но они не повлияют на внешний курс правительства.
«Государственный долг Франции достиг 3 триллионов 400 миллиардов евро. Это больше 114% ВВП. Первая статья бюджета прямо сейчас — оплата процентов. Недовольство этим привело к отставке предыдущего правительства. Сейчас премьер-министром станет Себастьян Лекорню. Он верный соратник Макрона с 2017 года. Непонятно, как к нему отнесутся крайне левые и правые. Вполне возможно, что ему строят вотум недоверия на первой же парламентской сессии. Лекорню будет с ними торговаться, но для России ничего не изменится. Даже крайне правые не являются нашими большими симпатизантами. Пока Макрон остается у власти, вряд ли будут перемены, так как он яростный русофоб», — указал он.
Ранее Федоров объяснил НСН, что станет ударом для Макрона.
