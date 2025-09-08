Закулисный сговор: Чем закончится для Макрона отставка премьера Франции
Франции фактически придется выбирать между социальными выплатами и оборонным бюджетом для помощи Украине, заявила НСН Евгения Обичкина.
Французский лидер Эммануэль Макрон может назначить на пост премьера Франции человека, который устроит политические элиты больше, чем его самого, чтобы сохранить «шаткое» большинство, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
The New York Times прогнозирует сегодня отставку премьера Франции Байру и усиление давления на Макрона, «который стал изолированной фигурой». Издание называет это «уровнем нестабильности, наводящим на мысль об институциональном кризисе, невиданном с момента создания Пятой республики в 1958 году». Франсуа Байру, продержавшийся на должности премьера около девяти месяцев, сам назначил на понедельник вотум доверия. Обичкина уверена, что шаткое положение Макрона заставило его пойти на сговор в этом вопросе.
«Это необязательно будет отставка Байру, а не отставка кабинета. Гадать, кто придет на смену, очень тяжело. Ставки могут быть очень разные, могут быть закулисные договоренности. Сейчас очень тревожна для шаткого большинства такая резкая смена правительства. Поэтому в итоге Байру может просто сформировать другое правительство. Макрон продемонстрировал очень малую предсказуемость в выборе кандидата на эту должность. За ним не стоит мощной массовой партии. Он должен искать различные комбинации, которые были бы приемлемы для тех, кто составляет шаткое большинство и поддерживает его. Не факт даже, что новый премьер будет очень близкий Макрону человек. Скорее всего, это будет фигура, которая станет результатом очень сложных закулисных договоренностей», - рассказала она.
При этом, по ее словам, любое правительство обречено на серьезные испытания.
«Перед любым правительством Франции стоит вопрос бюджета, который надо принимать осенью. И там есть вилка, в которую попадает любой человек, который будем этим заниматься. У Франции дефицит бюджета в 6% ВВП, огромный дефицит социальных финансов. При этом уже заявлено летом, что будет повышен бюджет обороны. Как это совместить? Это невыполнимая задача. Почему Байру так не нравится людям? Он предложил упразднить два рабочих дня, например. Он пытался этот вопрос решить, пытался экономить. Любое правительство при Макроне обречено на серьезное испытание. Всем уже понятно, что Украина – это слишком дорого для Европы сегодня», - добавила собеседница НСН.
Президент Франции Эммануэль Макрон добровольно не покинет свой пост, поэтому решить кризис институтов Пятой республики можно либо назначением нового премьер-министра, либо роспуском нынешней нижней палаты парламента, который в настоящий момент сильно поляризован. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
