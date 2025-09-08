«Это необязательно будет отставка Байру, а не отставка кабинета. Гадать, кто придет на смену, очень тяжело. Ставки могут быть очень разные, могут быть закулисные договоренности. Сейчас очень тревожна для шаткого большинства такая резкая смена правительства. Поэтому в итоге Байру может просто сформировать другое правительство. Макрон продемонстрировал очень малую предсказуемость в выборе кандидата на эту должность. За ним не стоит мощной массовой партии. Он должен искать различные комбинации, которые были бы приемлемы для тех, кто составляет шаткое большинство и поддерживает его. Не факт даже, что новый премьер будет очень близкий Макрону человек. Скорее всего, это будет фигура, которая станет результатом очень сложных закулисных договоренностей», - рассказала она.

При этом, по ее словам, любое правительство обречено на серьезные испытания.

«Перед любым правительством Франции стоит вопрос бюджета, который надо принимать осенью. И там есть вилка, в которую попадает любой человек, который будем этим заниматься. У Франции дефицит бюджета в 6% ВВП, огромный дефицит социальных финансов. При этом уже заявлено летом, что будет повышен бюджет обороны. Как это совместить? Это невыполнимая задача. Почему Байру так не нравится людям? Он предложил упразднить два рабочих дня, например. Он пытался этот вопрос решить, пытался экономить. Любое правительство при Макроне обречено на серьезное испытание. Всем уже понятно, что Украина – это слишком дорого для Европы сегодня», - добавила собеседница НСН.

Президент Франции Эммануэль Макрон добровольно не покинет свой пост, поэтому решить кризис институтов Пятой республики можно либо назначением нового премьер-министра, либо роспуском нынешней нижней палаты парламента, который в настоящий момент сильно поляризован. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

