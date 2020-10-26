«Спусковой крючок гражданской войны». Лукашенко дождался общенациональной забастовки
По призыву лидера оппозиции Светланы Тихановской 26 октября белорусы должны общим фронтом выразить свой протест Александру Лукашенко. Политики и политологи в интервью НСН описали, как будут развиваться события.
26 октября в Белоруссии должна начаться общенациональная забастовка, которую объявила Светлана Тихановская. Лидер оппозиции уточнила, что власти не стали выполнять требования людей в «День народного ультиматума», и теперь нужно идти на более серьезные меры. Как ожидается, забастовку поддержат студенты и заводские рабочие.
«День народного ультиматума» - это протесты несогласных с итогами президентских выборов. По данным СМИ, на улицы Минска вышли более 100 тысяч человек.
«Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим недостоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть»,— говорится в заявлении Тихановской в Telegram-канале «Страна для жизни».
Она напомнила, что на акциях протеста в Белоруссии применяли светошумовые гранаты и стреляли по людям резиновыми пулями. Ранения получили как минимум два человека. По данным правозащитного центра «Весна», задержаны около 150 человек.
25 октября истек срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие, и все политзаключенные были освобождены.
В тот же день должен был состояться и митинг сторонников, но глава государства предложил перенести его на весну «из соображений безопасности». НСН пишет, что такое решение было принято после разговора с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который накануне посетил Минск.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец провел параллель с ситуацией с Румынией и посчитал, что Лукашенко боится разделить участь Николае Чаушеску.
«21 декабря 1989 года Николае Чаушеску провел последний митинг со сторонниками, а через три дня его расстреляли. Лукашенко уже не раз говорил, что ему угрожали повторением судьбы Чаушеску. Кстати, дворцы двух политиков очень похожи. Лукашенко рискует каждый день, так как любое противостояние в Минске может закончиться катастрофой. Нужна консолидация, круглый стол, а президент лишь пытается стравливать людей. Это может стать спусковым крючком для гражданской войны. Лукашенко является зачинщиком, он – главный враг белорусского народа», - заявил политолог.
В свою очередь, первый глава республики Станислав Шушкевич уверил НСН, что Лукашенко нарушает право на протесты.
«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править. Он юридически не образован и нарушает право на протест. Этому человеку присуще притворство, как никому другому. Он нагло врет, у него нет чувства стыда. Нужно настаивать, чтобы он выполнил первый пункт требований – сложил свои полномочия, а также объявил новые выборы», - добавил Шушкевич.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главным соперником стала Светлана Тихановская. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и обвинила власть в фальсификации итогов голосования. В стране начались протесты, участники которых требовали провести перевыборы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 710 / сут.
Умерли
26 050+229 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+7 704 / сут.
- Большинство украинцев поддержало легализацию марихуаны
- В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вакцины от COVID на репродуктивное здоровье
- СМИ: Трамп уволит глав ФБР, ЦРУ и Пентагона после выборов
- Коронавирусом в России может заболеть до 3 млн человек
- Назван способ восстановить обоняние после коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru