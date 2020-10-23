«Не умеет править». Шушкевич рассказал о страхе Лукашенко
Президент Белоруссии не зря боится протестов, потому что незаконно занимает свой пост, заявил первый глава республики в эфире НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности», пишет Sputnik Беларусь. Между тем, именно 25 октября истекает строк ультиматума Светланы Тихановской, которая потребовала от Лукашенко уйти в отставку. Если требование протестующей оппозиции не будет выполнено, по всей стране возобновятся забастовки на предприятиях.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Лукашенко меняет дату митинга.
«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.
Шушкевич также возмутился реакции президента на протесты.
«Он снял трех ректоров вузов из-за протестующих студентов. И это в мирное время! Такое может сделать только такой урод как Лукашенко. Он юридически необразован и нарушает право на протест», - сказал первый глава Белоруссии.
Вместе с тем он отказался считать, что Лукашенко «сдал назад» при освобождении некоторых оппозиционеров из СИЗО.
«Этому человеку присуще притворство, как никому другому. Он нагло врет, у него нет чувства стыда. Нужно настаивать, чтобы он выполнил первый пункт требований – сложил свои полномочия, а также объявил новые выборы», - добавил он.
В свою очередь, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН назвал три причины отмены Лукашенко митинга сторонников. По его словам, на главу государства повлиял глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, накануне посетивший Минск.
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