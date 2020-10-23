В СНБО допустили ввод российских войск в Белоруссию после 1 ноября

Россия может ввести войска в Белоруссию после выборов в Молдавии 1 ноября. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на Киевском форуме по вопросам безопасности.

По сообщению РБК, секретарь СНБО считает, что Россия будет делать всё для влияния на политические процессы внутри Белоруссии. В связи с этим сложно оценить возможность победы белорусского народа над режимом действующего президента Александра Лукашенко, сказал Данилов.

По мнению секретаря, Россия не скрывала своих планов вернуть влияние в Белоруссии. Данилов отметил, что власти РФ «влияли там постоянно через экономические факторы». В СНБО считают, что после выборов в Молдавии, которые состоятся 1 ноября, Россия может войти «в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси».

В Белоруссии с августа продолжаются протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко, который по официальным данным был переизбран на выборах 9 августа. Противники Лукашенко требуют его отставки. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум с требованием уйти в отставку до 25 октября, в противном случае предприятия по всей стране объявят забастовки.

