Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с гражданами его страны из-за продолжающегося конфликта, сообщает Japan Times со ссылкой на бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.
«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — считает он.
Кроме того, политик раскритиковал японские новостные агентства, которые создают односторонние репортажи о конфликте на Украине. У Мори создалось впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов». Политик не обошел стороной действующего японского премьер-министра Фумио Кисида, который «следует за позицией Соединенных Штатов».
Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 445 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 621 / сут.
- Разблокирован аккаунт Трампа в Twitter
- Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского
- В США заявили, что ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми
- Опрос: россияне больше любят дарить подарки, чем получать их
- Стало известно, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
- В Лондоне рассказали, как должны проходить переговоры Москвы и Киева
- СМИ: достигнуто соглашение между Россией и Ираном по производству дронов
- Эксперт предрек резкое подорожание газа
- Маск назвал ловушкой опрос о возвращении аккаунта Трампа в Twitter
- Эксперт перечислил продукты, которые стоит закупить до Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru