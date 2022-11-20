Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с гражданами его страны из-за продолжающегося конфликта, сообщает Japan Times со ссылкой на бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.

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«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — считает он.

Кроме того, политик раскритиковал японские новостные агентства, которые создают односторонние репортажи о конфликте на Украине. У Мори создалось впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов». Политик не обошел стороной действующего японского премьер-министра Фумио Кисида, который «следует за позицией Соединенных Штатов».

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаЯпонияВладимир Зеленский
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