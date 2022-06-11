Глава Минвостокразвития объяснил «нервное» поведение Японии

«Нервное» поведение Японии объясняется сильным влиянием США на страну, из-за чего Токио несамостоятелен в принятии решений. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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По словам главы Минвостокразвития, Япония в своей внешней политике долго находилась «под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты». Чекунков напомнил, что Токио до сих пор не имеет права владеть своей армией, а военная база США на Окинаве занимает значительную площадь острова.

«И в таких вопросах (взаимоотношений с Россией – НСН), к сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей. Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным», — заявил министр в беседе с РИА Новости.

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