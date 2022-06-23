Японский депутат заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Об этом парламентарий заявил в интервью РИА Новости.

Путин снова заявил, что решение о спецоперации было вынужденным

«Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы государства», — подчеркнул Судзуки.

Политик указал, что Украина нарушила свои обещания — подписанные в 2014 и 2015 годах Минские соглашения, и здесь «тяжела ответственность» Киева, отмечает RT.

По мнению Судзуки, в мировых медиа показывают ситуацию на Украине однобоко, и нельзя идти на поводу у этой тенденции, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияЯпония
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