Японский депутат заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

«Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы государства», — подчеркнул Судзуки.

Политик указал, что Украина нарушила свои обещания — подписанные в 2014 и 2015 годах Минские соглашения, и здесь «тяжела ответственность» Киева, отмечает RT.

По мнению Судзуки, в мировых медиа показывают ситуацию на Украине однобоко, и нельзя идти на поводу у этой тенденции, отмечает телеканал «360».

