Фигуристка Косторная объявила о своей беременности

В августе 2023 года фигуристы поженились. С сезона-2023/24 они выступали в парном катании. В ноябре Косторная сообщила РИА Новости, что она и Куница пропустят два ближайших сезона из-за «личных дел». Позже спортсменка рассказала, что это связано с психоэмоциональным и физическим состоянием.

Алене Косторной 21 год. Девушка является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей Финала Гран-при ISU сезона-2019/20 и Финала Кубка России в одиночном катании 2018 года.

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