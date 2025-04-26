Фигуристка Косторная объявила о своей беременности
Российская фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности. В личном Telegram-канале спортсменка опубликовала видео, на котором она и ее супруг Георгий Куница стоят спиной к камере, после чего надевают кепки с надписями «мама» и «папа» на английском языке.
В конце ролика Косторная показала снимок УЗИ.
В августе 2023 года фигуристы поженились. С сезона-2023/24 они выступали в парном катании. В ноябре Косторная сообщила РИА Новости, что она и Куница пропустят два ближайших сезона из-за «личных дел». Позже спортсменка рассказала, что это связано с психоэмоциональным и физическим состоянием.
Алене Косторной 21 год. Девушка является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей Финала Гран-при ISU сезона-2019/20 и Финала Кубка России в одиночном катании 2018 года.
Накануне о своей беременности рассказала серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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