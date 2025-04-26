СК установил личность осквернившего могилу военкора Федорчака в Крыму
Следственный комитет России установил личность мужчины, который причастен к осквернению могил бойцов СВО в Крыму и места захоронения российского военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК.
В ведомстве сообщили, что в результате совместных действий представителей СК, МВД и ФСБ подозреваемый был быстро установлен. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.
Для сбора доказательств специалисты провели ряд экспертиз, в том числе экспертизу ДНК, в результате которой и было подтверждено присутствие фигуранта на месте происшествия. Подозреваемый признал вину и в ходе проверки на местности рассказал об обстоятельствах преступления.
По версии следствия, в ночь на 31 марта 2025 года правонарушитель поджег воинские захоронения на кладбище Уваровского сельского поселения. Расследование уголовного дела по статье о надругательстве над телами и местами их захоронения продолжается.
Утром 31 марта стало известно о факте вандализма на месте захоронения Федорчака. Злоумышленники повредили цветочные композиции и сожгли крест. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Позже власти Крыма и журналисты восстановили разрушенное надгробие.
Военкор Александр Федорчак погиб в ЛНР 24 марта в результате артиллерийского удара ВСУ. Вместе с ним во время съемок репортажа были оператор и водитель телеканала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели. Они также получили ранения и скончались, передают «Известия».
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