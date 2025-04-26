СК установил личность осквернившего могилу военкора Федорчака в Крыму

Следственный комитет России установил личность мужчины, который причастен к осквернению могил бойцов СВО в Крыму и места захоронения российского военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК.

В ведомстве сообщили, что в результате совместных действий представителей СК, МВД и ФСБ подозреваемый был быстро установлен. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.

Для сбора доказательств специалисты провели ряд экспертиз, в том числе экспертизу ДНК, в результате которой и было подтверждено присутствие фигуранта на месте происшествия. Подозреваемый признал вину и в ходе проверки на местности рассказал об обстоятельствах преступления.