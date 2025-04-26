Герасимов отметил роль бойцов КНДР в освобождении Курской области
Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
По его словам, продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров.
В районах Курской области российские военные проверяют заброшенные строения и леса на предмет оставшихся одиночных солдат ВСУ.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил эффективно действовавшие подразделения ВС России в Курской области, в том числе 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и морпехов - 810-ю бригаду ЧФ и 155-ю ТОФ.
Ранее Герасимов сообщил, что украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru