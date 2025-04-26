Герасимов отметил роль бойцов КНДР в освобождении Курской области

По его словам, продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров.



В районах Курской области российские военные проверяют заброшенные строения и леса на предмет оставшихся одиночных солдат ВСУ.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил эффективно действовавшие подразделения ВС России в Курской области, в том числе 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и морпехов - 810-ю бригаду ЧФ и 155-ю ТОФ.

Ранее Герасимов сообщил, что украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

