На Украине произошел масштабный сбой банковской системы

Масштабный сбой в работе банковских и платежных систем произошел на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП

По данным источника, пользователи по всей стране не могут провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси. Отмечается, что на Украине также перестали функционировать популярные сервисы бесконтактной оплаты «Apple Pay», «Google Pay» и общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта».

Издание РБК-Украина со ссылкой на общеукраинский онлайн-сервис «Действие» писало, что сбой произошел из-за проведения технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в работе Т-Банка произошел сбой.

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ФОТО: РИА Новости
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