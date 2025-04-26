На Украине произошел масштабный сбой банковской системы

По данным источника, пользователи по всей стране не могут провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси. Отмечается, что на Украине также перестали функционировать популярные сервисы бесконтактной оплаты «Apple Pay», «Google Pay» и общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта».

Издание РБК-Украина со ссылкой на общеукраинский онлайн-сервис «Действие» писало, что сбой произошел из-за проведения технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в работе Т-Банка произошел сбой.