На Украине произошел масштабный сбой банковской системы
Масштабный сбой в работе банковских и платежных систем произошел на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным источника, пользователи по всей стране не могут провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси. Отмечается, что на Украине также перестали функционировать популярные сервисы бесконтактной оплаты «Apple Pay», «Google Pay» и общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта».
Издание РБК-Украина со ссылкой на общеукраинский онлайн-сервис «Действие» писало, что сбой произошел из-за проведения технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в работе Т-Банка произошел сбой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru