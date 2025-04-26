Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска
26 апреля 202513:35
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска, сообщил помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг.
По его словам, президенты провели очень продуктивную беседу.
«Новые детали встречи будут позднее», — цитирует Чунга агентство Reuters.
Как сообщает телеканал Sky News, лидеры договорились о повторной беседе после похорон папы римского.
Отмечается, что сегодняшняя встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru