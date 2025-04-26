Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска, сообщил помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг.

Церемония похорон Папы Римского Франциска началась в Ватикане

По его словам, президенты провели очень продуктивную беседу.

«Новые детали встречи будут позднее», — цитирует Чунга агентство Reuters.

Как сообщает телеканал Sky News, лидеры договорились о повторной беседе после похорон папы римского.

Отмечается, что сегодняшняя встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыПолитикаПапа Римский ФранцискПохороныВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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