По его словам, сегодня, 26 апреля, был освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Герасимов подчеркнул, что наиболее активная фаза операции в курской области началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что планы ВСУ по остановке продвижения ВС РФ в Донбассе провалились.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

