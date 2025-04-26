Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих
Украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
По его словам, сегодня, 26 апреля, был освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь.
Герасимов подчеркнул, что наиболее активная фаза операции в курской области началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что планы ВСУ по остановке продвижения ВС РФ в Донбассе провалились.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru