Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих

Украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

По его словам, сегодня, 26 апреля, был освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Герасимов подчеркнул, что наиболее активная фаза операции в курской области началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что планы ВСУ по остановке продвижения ВС РФ в Донбассе провалились.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияУкраинаВСУ

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