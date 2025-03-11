США: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии
11 марта 202504:32
Президент Украины Владимир Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии, заявил журналистам глава Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, Зеленский не будет участвовать в переговорах. Однако Рубио не исключил неформального разговора с президентом Украины в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru