США: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

По его словам, Зеленский не будет участвовать в переговорах. Однако Рубио не исключил неформального разговора с президентом Украины в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

