США: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии, заявил журналистам глава Госдепа США Марко Рубио.

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По его словам, Зеленский не будет участвовать в переговорах. Однако Рубио не исключил неформального разговора с президентом Украины в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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