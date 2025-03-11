В Домодедово и Раменском уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые летели на Москву, сообщил в Telegram столичный мэр Сергей Собянин.

ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Ранее он заявил об отражении в Подмосковье атаки семи БПЛА, летевших на Москву.

Кроме того, временно ограничена работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово».

Ранее над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотникиМосква

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