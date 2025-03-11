При атаке БПЛА на Москву и область погиб один человек, еще три пострадали
Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы региона, в области сбили более 60 дронов. Сообщения о БПЛА поступали в том числе из Коломны, Серпухова, Раменского, Бронниц, Домодедово, Подольска, Электростали, Котельников.
«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», - написал Воробьев в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, обломки дронов упали на многоквартирный дом в Раменском, повреждения получили по меньшей мере семь квартир. Из них эвакуировали 12 жителей, в том числе трех детей. Медики оказали помощь пострадавшим на месте.
Ранее Киев попытался провести массированную атаку БПЛА на Москву, пишет Ura.ru. В столичном регионе сбили 69 дронов.
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