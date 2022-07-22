Бундестаг: «экономическая война» с Россией разоряет Германию
«Экономическая война» с Россией разрушает Германию, сообщила агентству DPA депутат Бундестага, бывший лидер фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
По её словам, ФРГ не сможет выжить без российских энергоносителей, так как это необходимые условия существования конкурентоспособной промышленности Германии. «Экономическая война разоряет Германию, в то время как Путину она почти не вредит и не прекращает гибель [людей] на Украине», - заявила политик.
Напомним, правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с ним сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Космонавт Артемьев провел в открытом космосе семь часов
- Бундестаг: «экономическая война» с Россией разоряет Германию
- Аналитик рассказал, когда рубль вновь начнет падать
- ЕС ввел санкции против детского омбудсмена РФ
- СМИ: ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»
- В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
- МИД РФ: очередные санкции Евросоюза нелегитимны
- Дочь Кинчева стала ведущей Первого канала
- СМИ: Трубина для «Северного потока» застряла в Германии
- Лукашенко: Белоруссия де-факто признала Донецк и Луганск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru