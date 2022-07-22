Бундестаг: «экономическая война» с Россией разоряет Германию

«Экономическая война» с Россией разрушает Германию, сообщила агентству DPA депутат Бундестага, бывший лидер фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

В ФРГ заявили о нехватке газа в хранилищах для зимы без российского газа

По её словам, ФРГ не сможет выжить без российских энергоносителей, так как это необходимые условия существования конкурентоспособной промышленности Германии. «Экономическая война разоряет Германию, в то время как Путину она почти не вредит и не прекращает гибель [людей] на Украине», - заявила политик.

Напомним, правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с ним сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года.

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ТЕГИ:Германия
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