Бундестаг: «экономическая война» с Россией разоряет Германию

По её словам, ФРГ не сможет выжить без российских энергоносителей, так как это необходимые условия существования конкурентоспособной промышленности Германии. «Экономическая война разоряет Германию, в то время как Путину она почти не вредит и не прекращает гибель [людей] на Украине», - заявила политик.

Напомним, правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с ним сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года.

