«Бронетанковый Рамштайн»: Запад усиливает военную поддержку Зеленского, но спорит о танках

Нидерланды

Правительство Нидерландов планирует обучить 400 украинских военнослужащих в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании.

По словам главы нидерландского Минобороны Кайсы Оллонгрен, с января по апрель 65 морских пехотинцев проведут обучающие курсы для украинских новобранцев.

Также глава МИД страны Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды готовы обсудить передачу Киеву истребителей F-16, о чем сообщила новостная служба RTL Nieuws.

Италия

Италия намерена совместно с Францией направить Киеву систему ПВО Samp/T.

Ранее газета La Repubblica сообщала о планах поставить в Украину более простую и дешевую систему Aspide, помимо нее, итальянские власти могут послать Samp/T, решение вопроса о которой было намечено на февраль 2023 года.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera отметил, что переговоры с Францией по этому вопросу близятся к завершению. Сроки передачи комплекса, способного сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и БПЛА, пока не уточняются.

Марокко

Одновременно стало известно, что Марокко уже направило Украине танки Т-72Б, модернизированные чешской компанией Excalibur Army. Об этом сообщил алжирский портал Menadefense. По данным сайта, около 20 танков переданы в зону спецоперации.

При этом отмечается, что страна была вынуждена пойти на поставки оружия Киеву под влиянием во время апрельской встречи на «Рамштайн», организованной США.

Танки для Киева

По итогам встречи на «Рамштайн» США анонсировали военную помощь Украине на $2,5 млрд. При этом поставка танков Leopard 2 из ФРГ остается под вопросом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия согласится передать Leopard в Украине после начала поставок танков Abrams из США, на что Вашингтон пока не решился. Такая позиция спровоцировало недовольство Вашингтона, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Особенное раздражение американских властей вызывает публичное выдвижение ФРГ своих условий.

Отмечается, что встреча главы Пентагона Ллойд Остин с ближайшим доверенным лицом Шольца Вольфгангом Шмидтом была напряженной.

В свою очередь советник президента США по безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с советником немецкого канцлера Йенсом Плётнером подверг жесткой критике действия Германии.