«Бронетанковый Рамштайн»: Запад усиливает военную поддержку Зеленского, но спорит о танках
Запад готов помочь Украине вооружением, в частности, танками, однако Владимир Зеленский недоволен объемом помощи, которую предлагают союзники Киева.
Заседание на военной базе «Рамштайн» состоялось в Германии 20 января. По его итогам участники встречи приняли ряд решений по поставкам вооружения Киеву.
Нидерланды
Правительство Нидерландов планирует обучить 400 украинских военнослужащих в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании.
По словам главы нидерландского Минобороны Кайсы Оллонгрен, с января по апрель 65 морских пехотинцев проведут обучающие курсы для украинских новобранцев.
Также глава МИД страны Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды готовы обсудить передачу Киеву истребителей F-16, о чем сообщила новостная служба RTL Nieuws.
Италия
Италия намерена совместно с Францией направить Киеву систему ПВО Samp/T.
Ранее газета La Repubblica сообщала о планах поставить в Украину более простую и дешевую систему Aspide, помимо нее, итальянские власти могут послать Samp/T, решение вопроса о которой было намечено на февраль 2023 года.
Глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera отметил, что переговоры с Францией по этому вопросу близятся к завершению. Сроки передачи комплекса, способного сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и БПЛА, пока не уточняются.
Марокко
Одновременно стало известно, что Марокко уже направило Украине танки Т-72Б, модернизированные чешской компанией Excalibur Army. Об этом сообщил алжирский портал Menadefense. По данным сайта, около 20 танков переданы в зону спецоперации.
При этом отмечается, что страна была вынуждена пойти на поставки оружия Киеву под влиянием во время апрельской встречи на «Рамштайн», организованной США.
Танки для Киева
По итогам встречи на «Рамштайн» США анонсировали военную помощь Украине на $2,5 млрд. При этом поставка танков Leopard 2 из ФРГ остается под вопросом.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия согласится передать Leopard в Украине после начала поставок танков Abrams из США, на что Вашингтон пока не решился. Такая позиция спровоцировало недовольство Вашингтона, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Особенное раздражение американских властей вызывает публичное выдвижение ФРГ своих условий.
Отмечается, что встреча главы Пентагона Ллойд Остин с ближайшим доверенным лицом Шольца Вольфгангом Шмидтом была напряженной.
В свою очередь советник президента США по безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с советником немецкого канцлера Йенсом Плётнером подверг жесткой критике действия Германии.
Тем временем Франция обсуждает возможность поставки Киеву танков Leclerc. Глава государства Эммануэль Макрон заявил в ходе конференции с немецким канцлером, что поручил решение вопроса министру обороны. Такие заявления звучали и накануне «танкового Рамштайна».
На решительные действия настроена Польша. По словам главы польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава сформирует альтернативную коалицию государство, готовых направить бронетехнику Киеву, в случае отказа Берлина от передачи танков. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Готов подключиться к поставкам оружия и Кипр, от которого Вашингтон добивался передачи Украине всей номенклатуры военной техники. Кипрское правительство, опасаясь потенциальной турецкой агрессии, заявило, что готово направить Киеву танки Т-80У при условии, что взамен Греция передаст Кипру танки Leopard 2.
Зеленскому мало танков
Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD (Германия) заявил, что несколько десятков танков не смогут значительно изменить положение дел на фронте, так как Россия располагает тысячей танков.
При этом Зеленский отметил, что поставка тяжелой техники мотивирует украинскую армию.
Медведев про Рамштайн
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что встреча на базе «Рамштайн» развеяла последние сомнения в том, что враги России, располагая достаточным количеством оружия, будут пытаться измотать и уничтожить страну.
Медведев предрек непростую политическую ситуацию в дальнейшем. Также он добавил, что если конфликт затянется, возможно создание нового военного альянса, направленного против США и их союзников. Зампред Совбеза заявил, что в этом случае мир придет в равновесие, а Вашингтон предаст Европу и Украину.
Планы на будущее
Новая встреча в формате «Рамштайн» состоится в феврале текущего года. В ее рамках будет обсуждаться авиаподдержка Украины, заявил замглавы Офиса Зеленского Андрей Сибига. Он назвал состоявшееся заседание «бронетанковым Рамштайном».
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