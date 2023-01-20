Захарова: новые поставки оружия на Украину приведут к эскалации и увеличению жертв

К опасной эскалации и увеличению жертв приведут поставки Киеву дополнительного вооружения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте», - подчеркнула дипломат.

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Так она прокомментировала встречу в ФРГ на авиабазе Рамштайн представителей военных ведомств стран НАТО, посвященную усилению военной поддержки Украины.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТООружиеУкраинаМария Захарова
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