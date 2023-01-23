СМИ: Запад даст Украине мало танков Leopard
Страны Европейского союза могут поставить на Украину куда меньшее число танков Leopard, чем просит Киев, сообщает итальянская Quotidiano Nazionale.
По данным газеты, к весне Украина может получить не более 73 боевых машин, а к началу лета – максимум 87. Отмечается, что это намного меньше, чем 300 танков, запрашиваемых Украиной.
По сообщению издания, ФРГ могла бы выделить 19 машин, Польша – 14, Финляндия – 10, а Нидерланды – около 40. Еще небольшое количество танков могли бы направить Дания и Португалия. Также дополнительные 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard 1 в теории мог бы выпустить завод-изготовитель специально для Киева, но собрать их можно будет не раньше чем в конце 2023 года. Как заявил главы концерна Rheinmetall, на подготовку танков для Украины потребуется год.
При условии отказа США и Германии от поставок танков Abrams и Leopard 2 Вооруженные силы Украины потерпят скорое поражение, считает ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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