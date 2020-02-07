Более 60 человек на лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом

У 61 человека на океаническом круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус. Сейчас судно находится на карантине в японской Иокогаме. Об этом сообщил Минздрав Японии.

Ранее сообщалось о 20 заболевших на лайнере. Сообщается, что всех заболевших отправят лечиться в медицинские учреждения Токио, передает «Интерфакс».