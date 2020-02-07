Более 60 человек на лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом
У 61 человека на океаническом круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус. Сейчас судно находится на карантине в японской Иокогаме. Об этом сообщил Минздрав Японии.
Ранее сообщалось о 20 заболевших на лайнере. Сообщается, что всех заболевших отправят лечиться в медицинские учреждения Токио, передает «Интерфакс».
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился в путешествие из японского города Иокогама. Планировалось, что двухнедельный круиз завершится 4 февраля. Однако один из пассажиров, гражданин Китая, был болен коронавирусом. Ранее он покинул судно, его круиз завершился в Гонконге. В результате всех пассажиров начали тестировать на возможность заражения новым коронавирусом.
В посольстве РФ в Токио сообщили, что на Diamond Princess находятся 24 россиянина. Всего на борту более 3,5 тысячи человек, включая персонал.
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