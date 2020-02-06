20 человек на круизном лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом

6 февраля 202009:07

Министерство обороны Японии направит порядка 100 военнослужащих для оказания помощи людям, находящимся на круизном океанском лайнере Diamond Princess. Судно находится на карантине из-за того, что некоторые пассажиры заражены китайским коронавирусом. Об этом сообщает агентство Киодо.

На круизном лайнере со вспышкой коронавируса оказались 24 россиянина

Военные будут, в том числе доставлять на лайнер, стоящий в порту у берегов Японии, продукты. На борту Diamond Princess находится примерно с 3700 пассажиров и членов экипажа, это представители 56 стран мира. В том числе 24 россиянина.

По данным японских СМИ, пока заражение коронавирусом выявлено у 20 человек на борту. Однако анализы взяты не у всех, поэтому число больных может увеличиться. У граждан России вирус не выявлен. Об этом сообщили в российском посольстве, отмечает RT.

Между тем, Министерство здравоохранения штата Висконсин заявило об еще одном заразившемся коронавирусом человеке, который стал двенадцатым инфицированным в США.

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ФОТО: pixabay.com
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