20 человек на круизном лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом

Военные будут, в том числе доставлять на лайнер, стоящий в порту у берегов Японии, продукты. На борту Diamond Princess находится примерно с 3700 пассажиров и членов экипажа, это представители 56 стран мира. В том числе 24 россиянина.

По данным японских СМИ, пока заражение коронавирусом выявлено у 20 человек на борту. Однако анализы взяты не у всех, поэтому число больных может увеличиться. У граждан России вирус не выявлен. Об этом сообщили в российском посольстве, отмечает RT.

Между тем, Министерство здравоохранения штата Висконсин заявило об еще одном заразившемся коронавирусом человеке, который стал двенадцатым инфицированным в США.

