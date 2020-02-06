20 человек на круизном лайнере Diamond Princess заражены коронавирусом
Министерство обороны Японии направит порядка 100 военнослужащих для оказания помощи людям, находящимся на круизном океанском лайнере Diamond Princess. Судно находится на карантине из-за того, что некоторые пассажиры заражены китайским коронавирусом. Об этом сообщает агентство Киодо.
Военные будут, в том числе доставлять на лайнер, стоящий в порту у берегов Японии, продукты. На борту Diamond Princess находится примерно с 3700 пассажиров и членов экипажа, это представители 56 стран мира. В том числе 24 россиянина.
По данным японских СМИ, пока заражение коронавирусом выявлено у 20 человек на борту. Однако анализы взяты не у всех, поэтому число больных может увеличиться. У граждан России вирус не выявлен. Об этом сообщили в российском посольстве, отмечает RT.
Между тем, Министерство здравоохранения штата Висконсин заявило об еще одном заразившемся коронавирусом человеке, который стал двенадцатым инфицированным в США.
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