Жертвами коронавируса стали 636 человека

Около 4 тысяч заболевших находятся в тяжелом состоянии, отмечают argumenti.ru.

Между тем, рост числа заражённых коронавирусом нового типа в Китае замедлился, свидетельствуют официальные данные властей этой страны. Если два дня назад специалисты отметили 3887 новых случаев заражения (максимальный прирост), то сейчас этот показатель снизился до 3143.

