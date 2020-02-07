Жертвами коронавируса стали 636 человека
Коронавирус 2019-nCoV унес жизни 636 человек в Китае. Заражены новым вирусом 31161 человек. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Около 4 тысяч заболевших находятся в тяжелом состоянии, отмечают argumenti.ru.
Между тем, рост числа заражённых коронавирусом нового типа в Китае замедлился, свидетельствуют официальные данные властей этой страны. Если два дня назад специалисты отметили 3887 новых случаев заражения (максимальный прирост), то сейчас этот показатель снизился до 3143.
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