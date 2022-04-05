Более 250 украинских морпехов сдались в плен России

В Мариуполе более 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, речь идет о морпехах из 503-го батальона. Как отметил политик, данный выбор является правильным и осознанным.

Напомним, глава Чечни сообщил о формировании новой группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где на тот момент оставались «остатки боевиков нацбатальонов».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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