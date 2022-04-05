Более 250 украинских морпехов сдались в плен России
В Мариуполе более 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, речь идет о морпехах из 503-го батальона. Как отметил политик, данный выбор является правильным и осознанным.
Напомним, глава Чечни сообщил о формировании новой группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
Ранее Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где на тот момент оставались «остатки боевиков нацбатальонов».
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