Кадыров анонсировал набор второй группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании новой группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», - написал Кадыров в Telegram.

При этом он отметил, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, и сила россиян в том, что «мы не делимся по вере, по нации».

Ранее Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где на тот момент оставались «остатки боевиков нацбатальонов».

