Кадыров анонсировал набор второй группы добровольцев на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании новой группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», - написал Кадыров в Telegram.
При этом он отметил, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, и сила россиян в том, что «мы не делимся по вере, по нации».
Ранее Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где на тот момент оставались «остатки боевиков нацбатальонов».
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