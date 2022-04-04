Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает RT.

Кадыров рассказал о штурме завода в Мариуполе

Также он обнародовал соответствующее видео. «Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — сообщил российский политик.

На видео показан осмотр территории квадрокоптером с выявлением огневых позиций противника.

Ранее Кадыров выразил уверенность в том, что час расплаты «нациков» «за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок».

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ФОТО: Источник: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:Военная ОперацияРамзан КадыровУкраина
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