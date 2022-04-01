«Один день у вас есть»: Кадыров призвал засевших в Мариуполе боевиков сдаться

Кадыров сообщил, что у него есть переговоры украинских военных, которые хотят сдаться, пишет Ura.ru. Глава Чечни пообещал, что боевиков «не будут трогать», если они самостоятельно сложат оружие, отмечает РИА ФАН.

«Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — подчеркнул Кадыров.

