«Один день у вас есть»: Кадыров призвал засевших в Мариуполе боевиков сдаться

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинским боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

Кадыров: Мариуполь освобожден на 90-95 процентов

Кадыров сообщил, что у него есть переговоры украинских военных, которые хотят сдаться, пишет Ura.ru. Глава Чечни пообещал, что боевиков «не будут трогать», если они самостоятельно сложат оружие, отмечает РИА ФАН.

«Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — подчеркнул Кадыров.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:МариупольУкраинаРамзан Кадыров
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