Бойня и перестрелка: Что известно о вторжении катера под флагом США в воды Кубы
МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США, Вашингтон выразил надежду на то, что ситуация не несет серьезных последствий.
Кубинские пограничники 25 февраля открыли ответный огонь по катеру под флагом США, который, по данным МВД Кубы, вторгся в территориальные воды страны и начал стрельбу. В результате столкновения четверо находившихся на борту были ликвидированы, шестеро получили ранения.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Как заявили в ведомстве, с лодки-нарушителя был открыт огонь по сотрудникам пограничной службы, в результате чего ранения получил командир кубинского судна. После этого силовики применили оружие.
По информации МВД, катер с номером FL7726SH обнаружили утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Перехват осуществило подразделение пограничных войск в составе пяти человек.
Пострадавших в ходе перестрелки эвакуировали и оказали им медицинскую помощь.
Позднее The New York Times со ссылкой на чиновника сообщил, что катер не принадлежал Военно-морским силам США или американской береговой охране. По его данным, в перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы. Другие подробности он не привел.
Все задержанные с катера у берегов Кубы являются кубинцами, проживающими в США. Также задержанные признались в террористических намерениях, сообщает МВД Кубы. С катера были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты.
Также был задержан сообщник нападающих, «направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия».
РЕАКЦИЯ США
США получили от Кубы информацию об инциденте с лодкой, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он поспешил подчеркнуть, что Вашингтон разбирается в произошедшем, «проверяет информацию».
«Много информации поступает от кубинцев. Мы проверим эту информацию независимо и придем к собственным выводам», - сказал он.
Он не стал предсказывать действия США в ответ на ЧП с лодкой у берегов Кубы, назвав случившееся «крайне необычным.
Рубио подчеркнул, что это не было операцией американской стороны.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также попытался всех успокоить. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Вэнс подчеркнул, что «делать выводы пока рано».
«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу – просто потому, что не знаю», – заявил он.
Очевидно, что официально Белый дом не собирается нагнетать обстановку, но расследование будет проведено.
При этом член Палаты представителей американского Конгресса Карлос Хименес призвал в соцсети Х в срочном порядке провести расследование после инцидента с катером у побережья Кубы.
Произошедшие события он назвал «бойней». Парламентарий призвал власти США установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители. Хименес отметил, что нужно «точно выяснить, что произошло». Законодатель направил запросы в Госдепартамент и Пентагон.
ОБЕЩАНИЯ ТРАМПА
В конце января американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за «угрозы национальной безопасности», которая якобы исходит от Кубы.
Еще 4 января госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинское правительство серьезной проблемой для Вашингтона и намекнул на возможные трудности для Гаваны.
Отвечая на вопрос о потенциальной операции против Кубы, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле, госсекретарь отметил, что для международного сообщества не секрет, что Соединённые Штаты отнюдь не являются сторонниками нынешнего руководства республики.
До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении к нации назвал действия США в Венесуэле актом государственного терроризма и грубым нарушением международного права. Кубинский лидер заявил о полной готовности народа защищать страну и подчеркнул, что за Венесуэлу и Кубу кубинцы готовы отдать даже свои жизни.
28 января Рубио повторил свою мысль о смене власти на Кубе.
Позднее Трамп выразил уверенность в возможности подписать соглашение между США и Кубой. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами во время полета на своем борту в Уэст-Палм-Бич.
Трамп считает, что власти Кубы сами проявят инициативу в вопросе урегулирования отношений с США. Для этого, по его словам, «необязательно должен наступить гуманитарный кризис».
После атаки США на Венесуэлу американский президент несколько раз выражал мнение о том, что госстрой на Кубе может пасть. Также он подписал указ о введении пошлин на товары из поставляющих нефть на Кубу стран.
