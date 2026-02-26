Пострадавших в ходе перестрелки эвакуировали и оказали им медицинскую помощь.

Позднее The New York Times со ссылкой на чиновника сообщил, что катер не принадлежал Военно-морским силам США или американской береговой охране. По его данным, в перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы. Другие подробности он не привел.

Все задержанные с катера у берегов Кубы являются кубинцами, проживающими в США. Также задержанные признались в террористических намерениях, сообщает МВД Кубы. С катера были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты.

Также был задержан сообщник нападающих, «направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия».

РЕАКЦИЯ США

США получили от Кубы информацию об инциденте с лодкой, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он поспешил подчеркнуть, что Вашингтон разбирается в произошедшем, «проверяет информацию».

«Много информации поступает от кубинцев. Мы проверим эту информацию независимо и придем к собственным выводам», - сказал он.

Он не стал предсказывать действия США в ответ на ЧП с лодкой у берегов Кубы, назвав случившееся «крайне необычным.

Рубио подчеркнул, что это не было операцией американской стороны.