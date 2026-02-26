Умер один из основателей Wu-Tang Clan Оливер Грант
26 февраля 202608:18
Умер один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный как Power. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети X.
«Покойся с миром, Power», - говорится в публикации.
Гранту было 52 года. Причины его смерти не уточняются, пишет RT.
Оливер Грант родился на Ямайке, позднее переехал в Нью-Йорк. Он работал с Wu-Tang Clan с момента основания группы в 1992 году, занимался продюсированием всех альбомов коллектива и создал линию одежды Wu Wear.
