Умер один из основателей Wu-Tang Clan Оливер Грант

Умер один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный как Power. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети X.

«Покойся с миром, Power», - говорится в публикации.

Гранту было 52 года. Причины его смерти не уточняются, пишет RT.

Оливер Грант родился на Ямайке, позднее переехал в Нью-Йорк. Он работал с Wu-Tang Clan с момента основания группы в 1992 году, занимался продюсированием всех альбомов коллектива и создал линию одежды Wu Wear.

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СмертьМузыка

