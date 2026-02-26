Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках втянуть республику в конфликт на Украине. Об этом глава венгерского правительства написал в соцсети Х.
По мнению Орбана, Киев в течение четырех лет работает над тем, чтобы втянуть Венгрию в противостояние Украины и России.
«За это время вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции. Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства у власти в Венгрии», - обратился Орбан к Зеленскому.
Премьер обратил внимание, что украинская сторона заблокировала нефтепровод «Дружба», имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Действия Зеленского противоречат интересам республики и угрожают надежному и доступному энергоснабжению населения Венгрии. Орбан призвал немедленно возобновить работу трубопровода и воздержаться от атак на энергетическую безопасность Будапешта.
Ранее в Венгрии решили усилить охрану критической энергоинфраструктуры от действий Украины.
