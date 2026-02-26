В МВД предупредили об «угонах» Telegram-аккаунтов через «переезд чата»

Мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджере Telegram под предлогом переноса рабочего либо локального чата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку», - отмечается в сообщении.

Злоумышленники оставляют ссылку, которая ведет в мошеннический бот. Он под предлогом «подтверждения участия» запрашивает у пользователя номер телефона и код из СМС-сообщения. Получив их, аферисты могут завладеть аккаунтом жертвы и использовать его для дальнейших атак.

Ранее Роскачество предупредило, что мошенники распространяют вредоносные программы под видом средств для обхода блокировок Telegram, пишет Ura.ru.

