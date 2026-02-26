В 2025 году в мире погибло рекордное число представителей СМИ

Почти 130 журналистов погибли в мире в 2025 году, это самый высокий показатель с 1992 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Об этом сообщается в докладе на сайте Комитета защиты журналистов.

В прошлом году погибли 129 сотрудников СМИ, 104 из них - в ходе военных конфликтов. Отмечается, что за смерть 86 журналистов несет ответственность Армия обороны Израиля. При этом в 2024 году во время обострения палестино-израильского конфликта погибли 85 сотрудников палестинских СМИ.

По данным комитета, репортеры все чаще погибают от ударов беспилотников. В 2025 году было зафиксировано не менее 39 таких смертей.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб корреспондент издания «Известия» Александр Федорчак, пишет Ura.ru.

