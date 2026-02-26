В 2025 году в мире погибло рекордное число представителей СМИ
Почти 130 журналистов погибли в мире в 2025 году, это самый высокий показатель с 1992 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Об этом сообщается в докладе на сайте Комитета защиты журналистов.
В прошлом году погибли 129 сотрудников СМИ, 104 из них - в ходе военных конфликтов. Отмечается, что за смерть 86 журналистов несет ответственность Армия обороны Израиля. При этом в 2024 году во время обострения палестино-израильского конфликта погибли 85 сотрудников палестинских СМИ.
По данным комитета, репортеры все чаще погибают от ударов беспилотников. В 2025 году было зафиксировано не менее 39 таких смертей.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб корреспондент издания «Известия» Александр Федорчак, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- КНДР намерена внедрять новые секретные виды вооружений
- В МВД предупредили об «угонах» Telegram-аккаунтов через «переезд чата»
- Бойня и перестрелка: Что известно о вторжении катера под флагом США в воды Кубы
- В 2025 году в мире погибло рекордное число представителей СМИ
- Умер один из основателей Wu-Tang Clan Оливер Грант
- «Точечная история»: Как «Красный шелк» стал кассовым рекордсменом за рубежом
- Переговоры по Украине перенесли на фоне обещаний Трампа подписать сделку за месяц
- В России зарегистрировали отечественного робота-хирурга
- Слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля
- Над регионами России уничтожили 17 украинских беспилотников