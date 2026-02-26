Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
26 февраля 202609:27
Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 460 VPN-сервисам в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Решения были приняты в соответствии с утвержденными правительством правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.
«Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам», - указала федеральная служба.
Ранее в ведомстве рассказали, что по итогам прошлого года в РФ был ограничен доступ к 439 таким сервисам.
