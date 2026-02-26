«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2025 году

Компания «Яндекс» возглавила рейтинг самых дорогих компаний Рунета по итогам минувшего года. Об этом сообщает Forbes.

Издание оценило 50 российских интернет-компаний, выручка которых формируется в Сети. В рейтинг включили 30 организаций, их совокупная оценка составляет $86,2 млрд.

Первое место в списке занимает «Яндекс», его стоимость составила $24,3 млрд. Второй в рейтинге стала компания Ozon стоимостью $13,4 млрд. За ней следует объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) с $12,6 млрд.

Кроме того, в число наиболее дорогих компаний Рунета вошли Avito ($5,5 млрд), Cloud.ru ($3,1 млрд), МТС Web Services ($2,6 млрд), VK ($2,3 млрд). Среди самых дорогих оказались также «Лаборатория Касперского» стоимостью $2,1 млрд, «СКБ контур» ($1,9 млрд) и HeadHunter ($1,8 млрд).

Ранее в «Яндексе» заявили о планах разработать гуманоидных (человекоподобных) роботов.

