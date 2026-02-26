Страны Востока сейчас стали главными зарубежными рынками для российского кино, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Ранее стало известно, что фильм «Красный шелк» стал самой кассовой российской картиной за рубежом в 2025 году. Этот фильм вышел в прокат только в Китае, где собрал $1,8 млн. В топ-3 рейтинга также вошли «Мастер и Маргарита» ($1,6 млн) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ($1,06 млн). Ромодановская назвала продажи на китайский рынок «точечной историей».