«Точечная история»: Как «Красный шелк» стал кассовым рекордсменом за рубежом
Продать в Китае фильм без партнеров в Поднебесной практически невозможно, при этом на восточные рынки лучше всего продается российская анимация, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Страны Востока сейчас стали главными зарубежными рынками для российского кино, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Ранее стало известно, что фильм «Красный шелк» стал самой кассовой российской картиной за рубежом в 2025 году. Этот фильм вышел в прокат только в Китае, где собрал $1,8 млн. В топ-3 рейтинга также вошли «Мастер и Маргарита» ($1,6 млн) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ($1,06 млн). Ромодановская назвала продажи на китайский рынок «точечной историей».
«Национальные фильмы в Китае собирают миллиарды юаней. Если же говорить про российские фильмы, пусть это даже копродукция, касающаяся Китая, все равно это очень точечная история с ограниченным прокатом. "Красный шелк" оказался на первом месте в этом рейтинге, потому что это, в первую очередь, копродукция с Китаем. Любое иностранное кино на зарубежных территориях, если это не глобальная копродукция, как в случае с Голливудом, все равно остается историей ограниченного проката. Выходя на рынок Китая, нужно понимать, что там можно, а что нельзя, и обязательно иметь надежное китайское партнерство. Приехать с каким-то фильмом и просто продать его в Китае практически невозможно. Китайская бюрократия витиеватая и просто непонятная без знания менталитета и законов. Это касается любого зарубежного рынка, даже европейского, не только Китая», - отметила эксперт.
По ее словам, наиболее востребована за рубежом российская анимация.
«За последние 20 лет исторически лучше всего продавалась на зарубежные рынки российская анимация, особенно на восточные. Может быть, в силу экзотичности нашей анимации по сравнению с местной. Анимация достаточно универсальна. При этом, например, китайские власти ограничивают прокат иностранной анимации, потому что они считают, что на умы детей должна влиять национальная анимация. Если говорить об игровом кино, иностранного зрителя всегда интересуют картины, которые хорошо показали себя на местном рынке. Если "Чебурашка" лидер проката, он лучше всего продается за рубеж, потому что о нем так или иначе слышали все, кто в индустрии, следит и работает с иностранным кино. Чем более известный фильм, тем лучше он продается. Тут дело даже не в делении по жанрам», - заключила собеседница НСН.
Кинопремия «Ника» ранее опубликовала лонг-лист номинантов по итогам 2025 года. В число претендентов на победу в категории лучший фильм попала и российско-китайская картина Андрея Волгина «Красный шелк», главные роли в которой сыграли Милош Бикович и Глеб Калюжный. Этот фильм собрал в российском прокате 688 млн рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
