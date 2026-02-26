КНДР намерена внедрять новые секретные виды вооружений
КНДР в следующие пять лет будет работать над разработкой и внедрением новых секретных видов вооружений, в том числе противоспутниковых систем. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Для поднятия военно-технической мощи вооруженных сил... на наивысший в мире уровень в срок нового пятилетнего плана Центральная военная комиссия партии выдвинула важнейшие задачи по постановке на вооружение нашей армии новых тайных вооружений, специальных стратегических вооружений», - рассказал лидер Северной Кореи.
Также Ким Чен Ын отметил, что комиссия серьезно рассмотрела новые планы развития национальной обороны и одобрила перспективные проекты. В них включили межконтинентальные баллистические наземные и подводные ракетные комплексы, беспилотные ударные комплексы с технологией искусственного интеллекта, вооружения для атак по спутникам противника в случае войны, системы радиоэлектронной борьбы, спутники-разведчики.
Кроме того, в КНДР в предстоящую пятилетку планируют ежегодно дополнительно размещать стратегические вооружения для сдерживания. Речь идет 600-мм и 240-мм реактивных системах залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексах.
Ранее республика продемонстрировала почти завершенную атомную подлодку с баллистическими ракетами, пишет Ura.ru.
