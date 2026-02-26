Переговоры по Украине перенесли на фоне обещаний Трампа подписать сделку за месяц
Очередной раунд переговоров России, США и Украины перенесен, Трамп снова выделил месяц на подписание соглашения, а Песков заявил, что Путин, Зеленский и Трамп встретятся только для финализации сделки.
Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. До этого ожидалось, что специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прилетит в Женеву 26 февраля на переговоры.
СМИ сообщали, что российский политик планирует встретиться с зятем американского президента Джаредом Кушнером и спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом. Переговоры будут касаться «экономического трека».
Теперь же стало известно, что встреча переносится на неопределенный срок, также будет выбрано и новое место для трехсторонних переговоров.
СЛОЖНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ: КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ
До этого переговоры с участием представителей от трех стран прошли 17–18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как «сложные, но деловые». Он также анонсировал скорое продолжение консультаций, не называя точных дат.
А 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча делегаций может состояться в ближайшие 10 дней.
Вечером 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут пройти переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В Кремле поставили под сомнение смысл возможной встречи президентов России и Украины после недавних заявлений Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным.
По его словам, достаточно вспомнить высказывания украинского лидера за последнюю неделю о том, на какие шаги Киев не согласится и какие действия намерен предпринимать.
Песков отметил, что в такой ситуации возникает вопрос, есть ли основания для переговоров на высшем уровне при сохранении прежней позиции украинской стороны.
ВСЕ В ШОКЕ: КОГДА СДЕЛКА
По данным СМИ, в ходе телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что надеется на окончание конфликта в течение месяца. Axios со ссылкой на анонимные источники также уточняет, что разговор длился полчаса, став первым после встречи глав государств в Давосе в конце января. Три собеседника Axios охарактеризовали беседу как «дружелюбную и позитивную».
Один из источников сообщил, что Зеленский выразил надежду на завершение конфликта «в этом году», однако Трамп дал понять, что конфликт «продолжается слишком долго» и он хотел бы, чтобы он закончился в течение месяца.
Нерешенных вопросов между Украиной и Россией помимо территорий, как минимум, два – это присутствие натовского контингента на Украине и ее вступление в НАТО, так что нет никаких перспектив, что конфликт удастся закончить в 2026 году. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Александр Коц.
«Нет никаких предпосылок выхода ВСУ из Донбасса, поэтому нерешенных вопросов, как минимум, три. Помимо территориального, это проблема присутствия воинских контингентов НАТО на территории Украины. Потому что обсуждается вариант присутствия на Украине небольшого количества европейского контингента. Российская сторона не раз заявляла, что ни о каком присутствии западных войск на Украине речи быть не может. И третий пункт, который, мне кажется, является камнем преткновения, это перспективы вступления Украины в Североатлантический Альянс», - раскрыл он.
Ранее журналист «The Wall Street Journal» Боян Панчевский написал, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности якобы приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Издание писало, что от этой информации в окружении украинского лидера «все были в шоке».
Украина не сможет растянуть боевые действия еще на три года, потому что у нее нет на это ресурсов уже сейчас, это будет возможно только с помощью привлечения крупных иностранных контингентов, но на Западе уже не готовы отправлять свои ВС. Об этом в беседе с НСН заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
«Нет сомнений, что это намеренный вброс. Думаю, это сделано с целью управляемой утечки. Показать серьезность намерений и попытаться каким-то образом продавить российскую позицию на переговорах», - сказал он.
ВОЙСКА НА УКРАИНУ: КОГДА УСПОКОИТСЯ ЕВРОПА
При этом буквально накануне страны из «коалиции желающих» подтвердили общее намерение направить войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи лидеров государств.
25 января стало известно, что в Европейском союзе существует подписанный документ о возможности отправки военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По его словам, соглашение позволяет при определенных условиях направить солдат на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно говорила о недопустимости размещения войск на Украине.
Несмотря на подобную риторику, представители стран Европы пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к трехсторонним переговорам в Женеве, сообщает ТАСС.
Германия вовсе не собирается сворачивать военное сотрудничество с Киевом, но готова идти на компромисс по невступлению Украины в НАТО, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
По данным издания Tagesspiegel, февральская Мюнхенская конференция по безопасности закончилась неудачно для украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что конкретных гарантий по новым поставкам вооружений Украине озвучено не было. Кроме того, на фоне отказа США подержать вступление Украины в НАТО, в Европе не находит одобрения идея Киева о вступлении в ЕС.
«Это, скорее сигнал не Украине, а России, что на этот компромисс Германия готова идти - Украину не принимают в НАТО, а все остальное пусть останется, как есть. Спрашивается, почему это заявление, нельзя было сделать четыре года тому назад? Может, тогда и конфликта на Украине бы не было», - заключил собеседник НСН.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Европа готова вести переговоры с Россией по Украине.
