СЛОЖНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ: КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ

До этого переговоры с участием представителей от трех стран прошли 17–18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как «сложные, но деловые». Он также анонсировал скорое продолжение консультаций, не называя точных дат.

А 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча делегаций может состояться в ближайшие 10 дней.

Вечером 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут пройти переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Кремле поставили под сомнение смысл возможной встречи президентов России и Украины после недавних заявлений Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, достаточно вспомнить высказывания украинского лидера за последнюю неделю о том, на какие шаги Киев не согласится и какие действия намерен предпринимать.

Песков отметил, что в такой ситуации возникает вопрос, есть ли основания для переговоров на высшем уровне при сохранении прежней позиции украинской стороны.

ВСЕ В ШОКЕ: КОГДА СДЕЛКА

По данным СМИ, в ходе телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что надеется на окончание конфликта в течение месяца. Axios со ссылкой на анонимные источники также уточняет, что разговор длился полчаса, став первым после встречи глав государств в Давосе в конце января. Три собеседника Axios охарактеризовали беседу как «дружелюбную и позитивную».

Один из источников сообщил, что Зеленский выразил надежду на завершение конфликта «в этом году», однако Трамп дал понять, что конфликт «продолжается слишком долго» и он хотел бы, чтобы он закончился в течение месяца.

Нерешенных вопросов между Украиной и Россией помимо территорий, как минимум, два – это присутствие натовского контингента на Украине и ее вступление в НАТО, так что нет никаких перспектив, что конфликт удастся закончить в 2026 году. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Александр Коц.