Боевое крыло ХАМАС: Ведется обстрел Тель-Авива
Группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», которая является боевым крылом ХАМАС, сообщила, что ведет обстрел Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба боевого крыла ХАМАС.
Уточняется, что действия боевиков ХАМАС являются ответом на израильские удары по мирным жителям в секторе Газа.
«Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — цитирует сообщение RT.
Ранее NBC News со ссылкой на найденные у погибших бойцов ХАМАС документы сообщило, что движение ХАМАС разработало подробные планы нападения на школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад в Израиле, чтобы «убить как можно больше людей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве
- Боевое крыло ХАМАС: Ведется обстрел Тель-Авива
- СМИ: До 7 тысяч военных выведут во Франции охранять улицы после убийства учителя
- Крымский мост снова перекрыли
- Более 25 рейсов задерживают в московских аэропортах
- В России 22 ноября объявили Днем психолога
- Экс-президент Польши Валенса предупредил о риске гражданской войны в стране
- Стресс вызывает тромбозы
- Володин предложил учредить в России День бабушки
- Эксперт Сайкал: Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru