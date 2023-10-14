Боевое крыло ХАМАС: Ведется обстрел Тель-Авива

Уточняется, что действия боевиков ХАМАС являются ответом на израильские удары по мирным жителям в секторе Газа.

«Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — цитирует сообщение RT.

Ранее NBC News со ссылкой на найденные у погибших бойцов ХАМАС документы сообщило, что движение ХАМАС разработало подробные планы нападения на школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад в Израиле, чтобы «убить как можно больше людей».





