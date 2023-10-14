NBC: ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле

Движение ХАМАС разработало подробные планы нападения на школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад в Израиле, чтобы «убить как можно больше людей». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на найденные у погибших бойцов ХАМАС документы.

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По данным телеканала, радикалы также планировали захватить заложников и «быстро увезти их в сектор Газа».

Планы ХАМАС, вероятно, представляют собой приказы двум спецподразделениям окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места нахождения мирных жителей. В частности, в документах содержатся подробные карты, план нападения на кибуц с указанием двух школ и молодежного центра, планы обеспечения контроля над кибуцем.

Ране The Wall Street Journal сообщило, что у палестинских радикалов были детальные карты израильских городов, военных баз, подробные данные о слабых местах бронетехники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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